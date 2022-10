Stage pixel art et Halloween Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage pixel art et Halloween Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h30

. payant 24€

Stage de Pixel Art sur le thème d’Halloween pour les 6-10 ans au CPA Bessie Smith. C’est Halloween… réinvente tes personnages préférés d’Halloween en Pixel et réalise une oeuvre murale éphémère. Et enfin, créé ta mosaïque inspirée des jeux d’arcades à la manière de Space Invader. Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/pixel-art-halloween Tél. : 01.40.02.06.60 reuilly@claje.asso.fr https://www.facebook.com/cpabessiesmith https://www.facebook.com/cpabessiesmith https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/pixel-art-halloween

image CLAJE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Adresse 19 rue Antoine Julien Hénard Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage pixel art et Halloween Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 2022-10-24 was last modified: by Stage pixel art et Halloween Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly 24 octobre 2022 Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Paris

Paris Paris