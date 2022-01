Stage Ping Pong et Futsal Gymnase du collège St Exupery Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

du lundi 7 février au vendredi 11 février à Gymnase du collège St Exupery

Sport Plus Bédarrides en partenariat avec l’A.S. Bédarrides et le Ping Pong Club Courthézonnais organisent un stage de ping pong et de futsal pendant les vacances de février. 4 jours de stages pour les enfants à partir de 10 ans.

15€/jour pour les adhérents de SPB, ASB, PPCC 20€/jour pour les autres.

4 jours de stage pour jeunes pendant les vacances de Février Gymnase du collège St Exupery Chemin de la Roquette, 84370 Bedarrides Bédarrides Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T16:00:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T16:00:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T16:00:00

