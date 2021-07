Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins STAGE PING 7-15 ANS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

STAGE PING 7-15 ANS Saint-Brevin-les-Pins, 18 août 2021, Saint-Brevin-les-Pins. STAGE PING 7-15 ANS 2021-08-18 14:00:00 – 2021-08-20 16:30:00 Salle polyvalente n°2 Avenue de la Guerche

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Stage encadré par des entraîneurs et animateurs diplômés qui adapent leur programme en foncion du niveau des enfants.

Accueil des enfants en situation de handicap.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle polyvalente n°2 Avenue de la Guerche Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.24239#-2.16199