Le stage pilotage et battle de mini drones est à destination des 8-15 ans. Ces 5 ateliers proposent de venir apprendre à piloter ton mini drone et tester tes capacités lors d’incroyables battle ! Le stage se déroule du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre au Centre Paris Anim’ Jacques Bravo de 14h30 à 16h30. Tout le matériel est fourni sur place. Les inscriptions se font uniquement sur place au 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris. Contacter le 01 53 25 14 00 pour plus d’informations. Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/nouvelle-athenes/activites/stages-vacances/stage-pilotage-battle-mini-drones https://www.facebook.com/CentreJacquesBravo https://www.facebook.com/CentreJacquesBravo https://ligueo.ligueparis.org/nouvelle-athenes/activites/stages-vacances/stage-pilotage-battle-mini-drones

