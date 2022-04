STAGE PILATES ET BALADE, JACUZZI ET SAUNA ! La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

STAGE PILATES ET BALADE, JACUZZI ET SAUNA ! La Salvetat-sur-Agout, 10 juin 2022, La Salvetat-sur-Agout. STAGE PILATES ET BALADE, JACUZZI ET SAUNA ! La Salvetat-sur-Agout

2022-06-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12

La Salvetat-sur-Agout Hérault 2 jours en immersion aux Cabanes d’Hestia pour pratiquer vos loisirs préférés : PILATE & RANDO. Pour vous détendre, Jacuzzi, Sauna siestes et apéro aux CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc.

Avec Anne-Sophie des Cabanes d’Hestia et Anaïs Paroli de ô Pilate & Co 2 jours en immersion aux Cabanes d’Hestia pour pratiquer vos loisirs préférés : PILATE & RANDO. Pour vous détendre, Jacuzzi, Sauna siestes et apéro aux CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc. hello@cabanes-hestia.com +33 7 86 43 61 96 2 jours en immersion aux Cabanes d’Hestia pour pratiquer vos loisirs préférés : PILATE & RANDO. Pour vous détendre, Jacuzzi, Sauna siestes et apéro aux CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc.

Avec Anne-Sophie des Cabanes d’Hestia et Anaïs Paroli de ô Pilate & Co La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

STAGE PILATES ET BALADE, JACUZZI ET SAUNA ! La Salvetat-sur-Agout 2022-06-10 was last modified: by STAGE PILATES ET BALADE, JACUZZI ET SAUNA ! La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 10 juin 2022 Hérault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hérault