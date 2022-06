Stage pierre sèche Givardon, 2 août 2022, Givardon.

Stage pierre sèche

Givardon Cher

2022-08-02 09:00:00 – 2022-08-04 17:00:00

Pendant une, deux ou trois journées, venez découvrir ou redécouvrir cette technique de construction ancestrale aux multiples atouts techniques et esthétiques. Grâce au savoir-faire de deux laviers-muraillers professionnels, vous apprendrez à démonter un ancien mur en pierre sèche, à trier et classer les pierres en créant une véritable lithotèque et enfin à remonter un mur solide sans mortier dans les règles de l’art. Théorie et pratique au programme.

