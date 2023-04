STAGE : PHOTOSHOP Paris-Ateliers Célestins Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du samedi 03 juin 2023 au samedi 17 juin 2023 :

de 13h30 à 19h30

Public adolescents adultes. payant 310 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d'une remise de 10% sur le prix des stages) Stage Photoshop Stage niveau débutant, maîtrise de l'environnement Mac ou PC nécessaire. Travail sur Mac ou PC. Programme

– Introduction : panorama artistique avant le numérique jusqu’aux créations contemporaines

– Fonctionnalités de la boîte à outils Photoshop, palettes (tracé, plume, pinceaux…)

– Détourage, calques, résolution (scanner, appareil photo numérique)

– Photomontage

– Retouche et colorisation, couleur RVB, CMJN

– Formats de fichiers et export

– Sortie imprimée

À apporter : une clé usb Intervenante : Catherine Nyeki Tarif : 310 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d'une remise de 10% sur le prix des stages) Dates : les samedis 03, 10 et 17 juin 2023 Horaires : de 13h30 à 19h30 Nombre de places : 8 inscrits Inscription par email à l'adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Célestins 16 quai des Célestins 75004 Paris

