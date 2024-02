Stage photos aux Terres de Nataé Pont-Scorff, samedi 9 mars 2024.

MATINÉES PHOTOS AUX TERRES DE NATAÉ DEUX NOUVELLES DATES !

Photographe passionné ou amateur curieux ?

Participez à la prochaine session de stage photo tenue par Anthony Tual, co-créateur de l’association Terre de Félins !

SAMEDI 9 MARS de 8h30 à 12h30

DIMANCHE 10 MARS de 8h30 à 12h30

Anthony, passionné de photographie, vous accompagnera tout au long de ces matinées conseils, techniques, astuces, accès à certains espaces animaliers de manière privilégiée ! Vous pourrez ensuite librement visiter le parc durant l’après-midi.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Terre de Félins » pour la protection et la conservation des grands félins d’Afrique.

➡️ Pour plus d’information et réserver votre date, contactez pedagogie@lesterresdenatae.fr

Alors, à vos appareils photos !

⚠️(La formule n’est pas adaptée aux personnes possédant uniquement un smartphone). .

Lieu-dit Kersamedi

Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne

