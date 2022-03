Stage photophore et gravure sur bougie Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Musée du Terroir, le vendredi 15 avril à 13:30

Vendredi 15 avril de 13h30 à 17h le musée du Terroir propose un stage de fabrication de photophore et de gravure sur bougie. Ce stage permet d’évoquer la vie au début du 20ème siècle, une époque où les foyers ne disposaient pas d’électricité et on s’éclairait encore à la bougie. Ces bougies pouvaient être mises dans un photophore qui permettait de projeter la lumière d’une jolie façon. A partir de 8 ans Goûter sur place offert par le musée.

10 € (8 € réduit)

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Annappes Nord

2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T17:00:00

