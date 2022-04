Stage Photographique avec Donatien Rousseau Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: Cavagnac

Lot

Stage Photographique avec Donatien Rousseau Cavagnac, 30 avril 2022, Cavagnac. Stage Photographique avec Donatien Rousseau Cavagnac

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Cavagnac Lot Cavagnac 50 EUR 50 50 Une journée bien remplie avec Donatien Rousseau, prise de vues de Cavagnac, critique, choix, le droit d’ auteur en France, visite de l’ expo sur le Dalaï Lama réalisée par l’ artiste.

Tout public, sur réservation, verre de l’ amitié offert. +33 6 62 71 05 65 OTVD

Cavagnac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cavagnac, Lot Autres Lieu Cavagnac Adresse Ville Cavagnac lieuville Cavagnac Departement Lot

Cavagnac Cavagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavagnac/

Stage Photographique avec Donatien Rousseau Cavagnac 2022-04-30 was last modified: by Stage Photographique avec Donatien Rousseau Cavagnac Cavagnac 30 avril 2022 Cavagnac Lot

Cavagnac Lot