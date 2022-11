Stage photographie « Réussir ses photos » animé par Jac Pommier Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres Niort EUR 100 Photographier, c’est « encadrer un instant. Chaque instant de chaque vie est unique.

L’acte de photographier est un acte personnel et subjectif. » Stage basé sur les attentes, les ressentis, les échanges.

Qu’est-ce qu’une photo réussie ? Ratée ?

Photos apportées par les stagiaires. Analyses. Ressentis.

