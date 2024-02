Stage photographie pour les ados, mardi 13 février 2024.

Ce stage de trois jours permet de découvrir les bases de la photographie en studio, de l’édition et de la retouche sur Photoshop.

Ce se compose de deux ateliers : PORTRAIT (avec une modèle) et NATURE-MORTE (vanités).

Lors du premier atelier, consacré au portrait, la danseuse et modèle Sarah Weiss viendra prêter son beau visage à nos différents éclairages, pour bien comprendre les effets des flashes et leur utilisation.

Chaque stagiaire créera sa propre mise en scène et pourra aussi, s’il le souhaite et sans obligation, poser pour conserver un bel autoportrait.

On verra ensemble les paramètres de la prise de vues, de l’éclairage high key (très lumineux) et low key (pénombre), l’utilisation des flashes, des fonds et des accessoires de modelage de la lumière, la direction d’un modèle et la mise en scène.

Des accessoires (tissus, fleurs, vêtements, make-up) permettront à chaque stagiaire de créer un univers singulier à l’image.

Enfin, chaque stagiaire apprendra à développer et retoucher une petite série de trois portraits + un autoportrait (facultatif), sur les logiciels Caméra Raw et Photoshop, pour imprimer son style aux portraits réalisés et obtenir un résultat professionnel.

Le second atelier sera consacré à la Vanité en art. Nature morte, la Vanité représente à l’aide d’éléments symboliques la fragilité de la vie, le temps qui passe, et qui rend vaines et dérisoires les distractions dont nous égayons nos vies, comme le jeu, la séduction, les arts.

Après avoir découvert quelques Vanités picturales, chez des peintres comme Philippe de Champaigne, Le Caravage ou Cézanne, chaque stagiaire pourra créer sa propre Vanité photographique. L’éclairage du studio permettra d’accentuer l’ambiance créée par les objets, et de donner à la photo force et volume. Chaque Vanité sera retouchée sur Photoshop, pour créer une oeuvre originale pouvant être imprimée et encadrée.

Les travaux seront réalisés à l’aide d’un matériel professionnel : boîtier plein-format Canon 5DMIV, objectifs Canon et Sigma Art, studio deux points Elinchrom BRX 500, nombreux accessoires de modelage, iMac équipé de Photoshop CC et Camera Raw.

Un stage animé par la photographe Avril Dunoyer.

7 rue Fabre d’Eglantine, 75012 PARIS.

métro Nation (sortie Dorian).

Contact : https://www.imagesetmots.co/post/stage-photographie-pour-les-ados

