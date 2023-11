STAGE PHOTOGRAPHIE : initiation tirage Lith / février 2024 Paris-Ateliers Érard Paris, 14 février 2024, Paris.

Stage Photographie : Initiation au tirage Lith

Stage ouverts aux adultes et adolescents à partir de 16 ans ayant une première expérience en tirage argentique.

Objectif : proposer un stage d’initiation au tirage lith, dans le cadre d’une pratique du laboratoire argentique noir et blanc.

Prérequis : avoir une première expérience en tirage argentique.

Le papier en 24 x 30 cm est fourni par l’atelier.

Durée de l’atelier : deux jours.

Première journée :

Introduction au tirage Lith avec des exemples des différents rendus que nous pouvons obtenir. Analyse des planches-contact des participants pour faire un choix des images à tirer.

Après une présentation du laboratoire (chimie et agrandisseurs), nous y entrerons pour faire les tirages jusqu’à la fin de la journée. Nous essayerons différentes proportions de chimie et température, ainsi que des additifs spéciaux. Et si le temps le permet, nous testerons le rendu sur un deuxième type de papier.

En fin de séance, une mise en commun du travail de la journée sera proposée pour établir les perspectives pour la journée suivante.

Deuxième journée :

Les inscrits retrouveront les photographies réalisées la veille, propres, sèches et prêtes à êtres passées sous presse.

Nous pourrons faire un point d’introduction sur la retouche chimique ainsi que la repique des tirages. Ensuite, nous pourrons aborder les possibilités de virages de conservation et de tonalité qui s’offrent à nous grâce au révélateur lith.

Nous reprendrons le travail de tirage en laboratoire sur les deux types de papiers qui sont fournis par l’atelier. Pour ceux qui veulent tester un papier apportée par leurs soins, ce sera le moment.

En fin de séance (et pendant le lavage des derniers tirages), je proposerai une introduction à des techniques plus avancées comme le «2nd pass lith » (Tim Rudman), la possibilité d’essayer le virage au sélénium, une introduction à la repique finale des épreuves et une mise en commun sur les tirages qui ont été réalisés pendant toute la durée du stage.

NOTE : l’emploi du temps peut varier selon la progression du travail des stagiaires et en tenant en compte les possibilités physiques du laboratoire et ceci pour le bon déroulement des séances.

Avis aux amateurs du numérique : Si vous travaillez en numérique et voulez faire des tirages lith à partir de négatifs par contact, merci de vous manifester avant votre inscription pour valider les contraintes techniques.

Matériel à apporter : Apporter ses propres négatifs et planches contacts. Des tirages déjà faits pour une lecture groupale (optionnel). Et un tablier pour protéger vos vêtements !

Intervenante : Brenda Hoffman

Nombre de places : 6 personnes

Tarif : 190 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Horaires : le 14 et le 15 février 2024 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris

Paris-Ateliers