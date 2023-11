STAGE PHOTOGRAPHIE : initiation laboratoire noir et blanc / février 2024 Paris-Ateliers Érard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. payant 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage Photographie : Initiation au laboratoire noir et blanc L’objectif est de proposer une initiation à la photographie argentique dès le développement d’un film jusqu’au tirage. 1er jour : Développement des films et réalisation des premières planches contacts. Analyse des images des planches contacts pour faire un choix. Après une présentation du travail en laboratoire noir et blanc, les participants effectueront des tirages. 2ème jour : Travail en laboratoire : apprentissage des techniques de masquages, de l’usage des pastilles (badines), des temps d’exposition et des filtres de contraste. Prérequis : avoir un film argentique déjà exposé à développer et à partir duquel seront effectués des tirages en laboratoire. Intervenante : Brenda Hoffman Nombre de places : 8 personnes Tarif : 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Horaires : les 12 et 13 février 2024 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-photographie-initiation-laboratoire-noir-et-blanc-1/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-photographie-initiation-laboratoire-noir-et-blanc-1/Stages

