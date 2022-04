Stage Photo Street Art Catégorie d’évènement: île de France

Stage Photo Street Art, 2 mai 2022, . Objectif, Capturer la Ville. Un stage sous forme d’excursion photographique dans les rues de Paris ! Animé par Emilie Mathé Nicolas

Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 17h00

payant Tarif : 47€ + 15€ de fournitures Prise en main des boîtiers photo numériques et argentiques. Développement et tirage noir & blanc (argentique) Les appareils photo sont mis à disposition des stagiaires.

Une clé USB est nécessaire pour récupérer les photos numériques. Prévoir un goûter et une tenue adaptée à la marche Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-photo-street-art 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-photo-street-art ©emn

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Stage Photo Street Art 2022-05-02 was last modified: by Stage Photo Street Art 2 mai 2022

Paris