Stage Photo / Dialogue avec une image (en visioconférence) – Académie d’art de Meudon En visioconférence Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage Photo / Dialogue avec une image (en visioconférence) – Académie d’art de Meudon En visioconférence, 26 mars 2022, Meudon. Stage Photo / Dialogue avec une image (en visioconférence) – Académie d’art de Meudon

du samedi 26 mars au samedi 9 avril à En visioconférence

### Stage photo avec Anne-Sophie Soudoplatoff, photographe indépendante Conçu comme un exercice de style, cet atelier a pour objectif de réaliser une image ou une série d’images en lien avec une photographie préexistante choisie par chaque participant. Ce stage allie théorie et pratique avec un retour personnalisé entre les deux séances, sur les travaux réalisés. **Ouvert à tous à partir de 15 ans** **Matériel** : tout appareil photo numérique, argentique ou smartphone

50€ les 2 séances d’1h30 (en visioconférence)

Réalisation de séries d’images. Retour personnalisé sur vos travaux. En visioconférence Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T16:00:00;2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu En visioconférence Adresse Meudon Ville Meudon lieuville En visioconférence Meudon Departement Hauts-de-Seine

En visioconférence Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage Photo / Dialogue avec une image (en visioconférence) – Académie d’art de Meudon En visioconférence 2022-03-26 was last modified: by Stage Photo / Dialogue avec une image (en visioconférence) – Académie d’art de Meudon En visioconférence En visioconférence 26 mars 2022 En visioconférence Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine