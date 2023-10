Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval Paris, 3 janvier 2024, Paris. Du mercredi 03 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant Tarif + de 26 ans en fonction de votre quotient familial. stage pour apprendre le développement des photos en tirage argentique noir et blanc. Prise de vue et développement en labo photo chambre noir. Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://ligueo.ligueparis.org/

Lidwine Prolonge, crédit Photo : Félicia Atkinson Lidwine Prolonge, Soylent : From Exchange to Hyperion Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Rébeval Adresse 36 rue Rébeval Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Rébeval Paris latitude longitude 48.8743809977893,2.37833300716167

Centre Paris Anim' Rébeval Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/