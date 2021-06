Allenjoie Allenjoie Allenjoie, Doubs Stage photo 123 nature : Entre rivière et canaux Allenjoie Allenjoie Catégories d’évènement: Allenjoie

Doubs

Stage photo 123 nature : Entre rivière et canaux Allenjoie, 28 août 2021-28 août 2021, Allenjoie. Stage photo 123 nature : Entre rivière et canaux 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 17:00:00 Salle des fêtes Rue de l’Écluse

Allenjoie Doubs Allenjoie EUR 5 Notre balade photographique vous fera côtoyer l’Allan libre et le canal du Rhône au Rhin et de la Haute-Saône. À travers

nos objectifs, la flore, la faune et l’eau nous permettront de réaliser de très belles images ! Intervenant : Claude et Gretl Nardin Adultes uniquement ; niveau débutant.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

Prévoir : appareil photo, batterie chargée, cartes photos vides, bonnes chaussures de marche et repas tiré du sac.

Nombre de places limité.

