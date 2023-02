Stage photo 123 Nature : Entre parc et rivière Médiathèque Audincourt Catégories d’Évènement: Audincourt

Doubs

Stage photo 123 Nature : Entre parc et rivière Médiathèque, 16 septembre 2023, Audincourt . Stage photo 123 Nature : Entre parc et rivière 8 Rue du Puits Médiathèque Audincourt Doubs Médiathèque 8 Rue du Puits

2023-09-16 10:00:00 – 2023-09-16 17:00:00

Médiathèque 8 Rue du Puits

Audincourt

Doubs Vagabondage photographique surprise avec tous types d’appareil de prise de vue pour cueillir de belles images dans le domaine paysager, végétal, animal et architectural… Le parc Japy d’Audincourt, au bord du Doubs, est à coup sûr le site idéal à redécouvrir. Intervenant : Claude et Gretl Nardin

Réservé aux adultes : niveau débutant.

Prix adulte : 5 €

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

Prévoir : appareil photo, batterie chargée, cartes photos vides et repas tiré du sac.

Durée : 7 h (de 10 h à 17 h) Médiathèque 8 Rue du Puits Audincourt

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Audincourt Adresse Audincourt Doubs Médiathèque 8 Rue du Puits Ville Audincourt lieuville Médiathèque 8 Rue du Puits Audincourt Departement Doubs

Audincourt Audincourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audincourt /

Stage photo 123 Nature : Entre parc et rivière Médiathèque 2023-09-16 was last modified: by Stage photo 123 Nature : Entre parc et rivière Médiathèque Audincourt 16 septembre 2023 8 Rue du Puits Médiathèque Audincourt Doubs Doubs Médiathèque Audincourt

Audincourt Doubs