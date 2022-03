Stage “petit naturaliste” Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Stage “petit naturaliste” Musée du Terroir, 12 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Stage “petit naturaliste”

Musée du Terroir, le mardi 12 avril à 13:30

Mardi 12 avril de 13h30 à 17h, deviens un naturaliste en herbe! Au 19ème siècle, les naturalistes ont permis de grands progrès scientifiques par leur observation de la nature. Comme ces naturalistes, les enfants réalisent un carnet de naturaliste en prenant les empreintes sur du papier photo-sensible. Ils retranscrivent leurs observations à la plume. Ils réalisent ensuite trois fioles de naturaliste et leurs étiquettes scientifiques. Stage à partir de 6 ans. Goûter sur place offert par le musée.

10 € (8 € réduit)

Mardi 12 avril de 13h30 à 17h, deviens un naturaliste en herbe et réalise un carnet et des fioles de naturaliste! Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Terroir Adresse 12 carrière Delporte - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Stage “petit naturaliste” Musée du Terroir 2022-04-12 was last modified: by Stage “petit naturaliste” Musée du Terroir Musée du Terroir 12 avril 2022 Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord