. payant Tarif : 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage pour apprendre la perspective en dessin et en illustration. Ce stage est ouvert aux débutants, adultes et adolescents. Vous souhaitez faire des illustrations incroyables mais vous ne comprenez rien à la perspective ? Ce stage est fait pour vous ! Vous allez apprendre à illustrer des espaces intérieurs et extérieurs pleins de profondeur de A à Z en maîtrisant différents types de perspective : des plus élémentaires aux plus complexes et intéressantes. Prérequis : aucun Intervenant : Loïc Rierny Nombre de places : 10 personnes Tarif : 160 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Horaires : du 24 au 28 avril 2023, de 14h00 à 17h00. Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Vaugirard 85 rue de Vaugirard 75006 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-perspective-et-composition/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-perspective-et-composition/Stages

