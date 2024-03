Stage personnalisé Pilotage au Bike Park Le Bonhomme, dimanche 18 août 2024.

Le stage est personnalisé en fonction du niveau du pilote et de ses objectifs.

Ce stage s’adresse à celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un moment exclusif ! Le contenu du stage sera personnalisé en fonction du niveau du pilote et de ses objectifs.

Ce stage est encadrés par Alexandre, titulaire du BPJEPS mention VTT. L’ideal pour découvrir les joies du pilotage.

L’évolution se fera sur les pistes vertes, bleues ou rouge adaptées à la capacité du pilote et à ses progrès.

Matériel nécessaire : : VTT minimum 26 pouces, semi-rigide ou tout suspendu, casque DH obligatoire, tous autres équipements de protection fortement conseillés (tels dorsale, coudières, genouillères, gants), vêtements adaptés.

Durée 1/2 journée (durée 3h30) 9h/12h30 ou 13h/16h30.

Le tarif comprend l’encadrement par un moniteur breveté (hors matériel, forfait remontées mécaniques et repas).

Sur réservation. Pensez également à réserver votre matériel en ligne.

Début : 2024-08-18 13:00:00

fin : 2024-08-26 16:30:00

Lieu-dit Vallon

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est patrice@lac-blanc.com

