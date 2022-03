STAGE PERMACULTURE ET INITIATION À L’ÉLECTROCULTURE Vigneux-de-Bretagne, 19 mars 2022, Vigneux-de-Bretagne.

STAGE PERMACULTURE ET INITIATION À L’ÉLECTROCULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 17:00:00 Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

EUR 40 A travers une présentation générale et théorique de la technique de permaculture en butte, les participants vont réaliser le décaissage, remplissage en bois des différentes buttes.

Une initiation à l’électroculture sera aussi présentée avec la mise en place d’un grillage et d’une antenne.

Les participants doivent s’équiper en fonction du temps (bottes, gants, vêtements chauds), chacun peut ramener ses outils même si sur place l’association fournira du matériel (pelles, crocs, râteaux).

Vous découvrirez les nombreux avantages de ses deux méthodes de culture qui vous permettront de réduire votre travail d’entretien du potager, de favoriser la biodiversité, de réduire presque totalement l’arrosage et préserver ainsi les ressources naturelles et enfin de lutter plus facilement contre les maladies et parasites.

Repas inclus dans le prix formule galette traditionnelle (apéritif, 2 galettes, 2 crêpes, café)

café d’accueil

Réservation obligatoire

Venez découvrir ces 2 techniques à l’Ecomusée pour les reproduire dans vos jardins!

ecomuseerural.vigneux@sfr.fr +33 2 40 57 14 51 http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-03-03 par