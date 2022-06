Stage Perfectionnement de Taille de Pierre

Stage Perfectionnement de Taille de Pierre



2022-08-14 – 2022-08-20 Ce stage est ouvert à ceux ayant participé à plusieurs stages de taille de pierre, de préférence à l’AMVCC. Vous serez amenés à tailler une reproduction d’un culot de cheminée retrouvé dans les cuisines du château. Dates du stage : 14/08 – 20/08

Tarif : 155€ + 5€ S’inscrire aux stage sur le site internet https://www.rempart.com/

Vous principale interlocutrice pour votre inscription sera Adeline Kadri

dernière mise à jour : 2022-06-14

