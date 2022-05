Stage Percussions orientales Caem Dieulefit,Dieulefit (26)

Venez jouer en groupe des polyrythmies de transe du Maghreb. Des Amazigh à la musique Tsigane de Thrace. Ce stage propose un voyage rythmique accessible à tous, amateurs et professionnels, pour travailler son ancrage rythmique et enrichir sa musicalité par des placements et des grooves ancestraux. Lors de ce stage nous travaillons des enchainements polyrythmiques orchestrés, nous montrerons le fruit de notre travail en fin de séance. Laissez-vous guider ! Des instruments peuvent être fournis. Guillaume Storchi (Darbatook) *Tout public, débutants à avancés.* *DATE –* *Samedi 4 juin 9h30-12h30 et 14h-17h.* *TARIF – 50€ la journée + adhésion.* *De 8 à 12 participants.* *source : événement [Stage Percussions orientales](https://agendatrad.org/e/36318) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

