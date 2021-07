Ornans Ornans Doubs, Ornans Stage peinture, sculpture et dessin Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Stage peinture, sculpture et dessin Ornans, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Ornans. Stage peinture, sculpture et dessin 2021-07-19 – 2021-07-23 Atelier de Gustave 33 , rue Jacques Gervais

Ornans Doubs Profitez d’un stage tous niveaux avec Gustave Lafond dans son atelier. Dessin, aquarelle, peinture, huile, acrylique, modelage et sculpture.

