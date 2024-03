Stage peinture Osez Créer Atelier Patricia Le Berre Pont-l’Abbé, mercredi 13 mars 2024.

S’engager vers un dépassement de soi, se retrouver, transcender le réel.

Pour Tous publics.

Apports techniques la gamme de couleurs, les aplats, les fondus, la profondeur, la transparence…. (par exemple)

Thème de travail proposé, pour se lancer, comme par jeu et faire confiance à son imagination.

⤻ Travail avec des pigments (poudre de couleurs),

du liant et de la peinture acrylique, du collage, du pastel… (couleurs fournies). Des pots de peintures et gros pinceaux pour les stages.

⤻ Des outils simples (couteaux, pinceaux, raclettes, chiffons…), des supports de « récup »… (à vous de les trouver).

⤻ 5 personnes maximum par séance dans l’atelier.

10 séances/pdt 2h30/sur 10 semaines (hors vacances scolaires)

Les mercredis 14h-16h30

les mercredis 19h-21h30

Ou, les jeudis 14h-16h30

Session de printemps 2024 à partir du mercredi 13 mars. (ou du jeudi 14). .

Début : 2024-03-13

fin : 2024-06-15

Atelier Patricia Le Berre 8 Rue du Steven

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne oser.creer29@gmail.com

