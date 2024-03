Stage peinture les gris colorés La Galerie du Pont La Charité-sur-Loire, vendredi 5 juillet 2024.

Une journée d’immersion dans les nuances infinies des gris colorés.

Théorie et pratique en alternance autour des recherches de couleurs qui permettront d’affiner votre palette et d’y ajouter les nuances subtiles de toutes les couleurs des gris.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique au moins les 3 primaires (jaune, rouge magenta, bleu cyan) + blanc de titane + blanc de zinc + noir et toutes les autres couleurs que vous avez.

– pinceaux/brosses de tailles diverses

– crayon

– règle

– chiffon

– sèche-cheveux

Le matériel de peinture peut-être fourni sur demande à la réservation (+10€)

Matériel fourni

– prêt d’un chevalet

– palette et gobelet

– supports papiers cartonnés pour les recherches

– supports planches médium pour la peinture (vous pouvez apporter d’autres supports toiles ou cartons entoilés si vous préférez)

Maximum 8 personnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05 17:00:00

La Galerie du Pont 10, Rue du Pont

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

