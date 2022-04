Stage peinture grand format – l’ampleur du geste La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Stage peinture grand format – l'ampleur du geste Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire

2022-08-12 10:00:00 – 2022-08-12 17:00:00 Galerie du Pont 10 Rue du Pont

La Charité-sur-Loire Nièvre EUR 80 80 Travailler au développement progressif de l’amplitude du geste pictural à travers des exercices guidés.

Pour peindre avec la liberté de l’ampleur du geste sur un support de très grande taille. Nombre de places limité à 5 personnes. Matériel à prévoir :

– peinture acrylique (en quantité) – au moins les 3 primaires + blanc + noir

– gros pinceaux ronds (de travaux), spalters de 40 à 100 cm, éponges, brosses ménagères, racloirs plastique, peignes, gants etc… et tout ce qui peut être essayé pour le format XXL

– seau ou bassine pour nettoyer vos outils

– barquettes alimentaires

– chiffons Matériel fourni :

– toile libre de 2mx1,50m (avec support adapté)

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire

