.Public adolescents adultes. payant 100 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage : Peinture / Son / Corps / Sensation / Expression. Voyage autour du son et du geste pictural. Être dans l’écoute et dans la sensation. D’abord les yeux fermés, les sons nous guident dans un geste, dans un espace, dans un rythme. Progressivement, du fusain à la couleur, percevoir et traduire les sons par la sensation et non par la raison. Différents types de musique nous aideront à voyager en nous donnant le sentiment de l’espace, et en l’exprimant dans le geste, du noir et blanc à la couleur au moyen de la ligne, la tache, le mouvement et le renouvellement de l’outil pictural. Le regard sur la relation entre musiciens et peintres, et des pauses entre les différentes séquences, feront cheminer ce voyage vers de nouvelles compositions. Intervenante : Valérie Buffetaud Nombre de places : 10 personnes Tarif : 100 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 20 au 22 juin 2023 Horaires : de 18h30 à 21h30 Inscriptions directement en ligne, par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-peinture-et-musique/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-peinture-et-musique/Stages

