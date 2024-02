STAGE : PEINTURE AVEC MODELE VIVANT / avril 2024 Paris-Ateliers Armaillé Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au jeudi 11 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

PEINDRE AVEC UN MODÈLE VIVANT : RÉALISER UNE PEINTURE EN 4 JOURS

Dans ce stage de peinture avec un modèle, vous pourrez réaliser un tableau représentant le corps humain en faisant appel à votre sensibilité. Ce stage vous permettra de mettre en avant vos aptitudes pour la peinture traditionnelle à vue avec un modèle vivant.

Perfectionnez vos dons d’observations et d’analyse. Développez votre talent de peintre. Ce stage est une initiation à la technique de la peinture acrylique réaliste adaptées aux débutants comme aux professionnels.

Le formateur vous guide avec une technique du pas à pas, cadrer, exprimer les couleurs et les matières, chercher et traduire le caractère de la pose, ressentir l’expressivité du modèle. Lumière et volume, couleurs, matières et ambiances colorées sont abordées grâce à la technique rapide de mise en couleur, touche en pâte et glacis.

Jour 1 : cadrage et mise en place

Jour 2 et 3: couleur, volume et matière

Jour 4 : finition et retouches ultimes

Matériel à apporter : Prévoir trois brosses de différentes tailles (grand, moyen et petit) et trois pinceaux de différentes tailles adaptés à la peinture acrylique. Peinture et papier sont fournis.

Intervenant : Serge Hochain

Nombre de places : 12 personnes

Tarif : 330 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 672 € TTC

Dates : du 08 au 11 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Armaillé 13 rue d’Armaillé 75017

Paris-Ateliers