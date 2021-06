STAGE: PEINDRE AVEC LA TERRE Pornic, 6 août 2021-6 août 2021, Pornic.

STAGE: PEINDRE AVEC LA TERRE 2021-08-06 – 2021-08-06 Place Macé Maison des Arts

Pornic Loire-Atlantique

Matin : préparer nos engobes (terres liquides) à partir de différentes terres (grise, ocre jaune, terre de sienne) et quelques colorants naturels-tester nos engobes sur papier.

Après-midi : préparer son dessin/motif sur papier – peindre sur toile de lin

Terres, engobes et colorants sont fournis.

Pinceaux, papier d’essais et toile de lin à prévoir.

Utiliser de la terre liquide naturelle pour peindre un tableau.

+33 6 74 62 26 19

