Châtillon-sur-Loire Loiret Châtillon-sur-Loire Dans le cadre d’un partenariat avec Station Verte et Station pêche, la fédération de pêche du Loiret organise des stages gratuits à destination des adolescents.

Stage de pêche aux leurres destiné aux adolescents de 12 ans à 15 ans, organisé par la fédération de pêche du Loiret.

michaelfd@orange.fr http://federationpeche45.fr/

Stage gratuit. Le matériel est fourni. Inscription obligatoire, 6 participants maximum. pixabay

