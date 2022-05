Stage pâtisserie : La rhubarbe (+16 ans) MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 9 juin 2022, Olivet.

Stage pâtisserie : La rhubarbe (+16 ans)

du jeudi 9 juin au samedi 18 juin à MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

Réalisez une tarte à la rhubarbe meringuée et une coupe rhubarbe et estragon avec Suzanne Roche-Boutin. Préparés collectivement, ces desserts seront dégustés à la fin de la séance. _Ingrédients fournis. Prévoir un tablier et un torchon._

Adhérent : 18€ / Non adhérent : 22€

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T17:30:00 2022-06-09T20:30:00;2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T21:30:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T18:30:00 2022-06-17T21:30:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T12:00:00