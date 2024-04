Stage Patinage Patinoire Olympique de Limoges Limoges, lundi 22 avril 2024.

Stage Patinage Patinoire de Limoges 22 – 26 avril Patinoire Olympique de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T11:30:00+02:00 – 2024-04-22T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T11:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

On espère que vous avez passez un bon weekend de Pâques ?

Et qui dit Pâques, dit vacances de Pâques !!

A cette occasion, venez participer au dernier stage de patinage de la saison!!

Du lundi 22 au vendredi 26 avril, la Patinoire de Limoges vous propose un stage de patinage, encadré par un moniteur glace.

Stage accessible dès 4 ans.

Celui-ci se déroulera de 11h30 à 12h30

Tarif : 71,50€ la semaine

Pour plus de renseignements ou vous inscrire, rendez-vous à l’accueil de votre patinoire

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine