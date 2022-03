STAGE PASTEL SEC ENFANTS VACANCES DE PÂQUES salle des peintres en herbe place des fêtes Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

du mardi 22 mars au vendredi 25 mars

Vos enfants aiment dessiner? pourquoi ne pas les inscrire à un stage de pastel? Ils pourront tester cette technique encadrés par une professeure bienveillante et très professionnelle. Le matéreil est fourni par l’association Les Peintres en Herbe.

80 euros les 4 jours

80 euros les 4 jours

stage de pastel sec et jeux de société
salle des peintres en herbe place des fêtes
45160 St Hilaire St Mesmin
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Dates et horaires:

2022-03-22 09:00-16:30
2022-03-23 09:00-16:30
2022-03-24 09:00-16:30
2022-03-25 09:00-16:30

