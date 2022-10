Stage Pastel sec – 2 jours d’initiation ou de perfectionnement, 22 octobre 2022, .

Stage Pastel sec – 2 jours d’initiation ou de perfectionnement



2022-10-22 – 2022-10-23

150 EUR 150 170 Rébecca Moineau propose – pour les débutants (et même si vous ne savez pas dessiner) – une initiation aux techniques du pastel avec plusieurs exercices le 1er jour (ombres et lumières, superpositions de couleur…) et la réalisation du projet choisi le 2ème jour. Des modèles vous seront proposés.

Association Rues des Arts

