Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Stage pastel pour ado – Portrait terrifiant Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Stage pastel pour ado – Portrait terrifiant Beaulieu-lès-Loches, 26 octobre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Stage pastel pour ado – Portrait terrifiant 2021-10-26 10:00:00 – 2021-10-26 16:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire 50 EUR 50 D’après ton portrait (une photo de toi sera à envoyer avant le stage), tu réaliseras la transformation pas à pas de ton visage vers l’être monstrueux que tu imagineras. Tu découvriras les pastels et le fusain et Rebecca te donnera des conseils pour réaliser ton œuvre personnelle. D’après ton portrait (une photo de toi sera à envoyer avant le stage), tu réaliseras la transformation pas à pas de ton visage vers l’être monstrueux que tu imagineras. Tu découvriras les pastels et le fusain et Rebecca te donnera des conseils pour réaliser ton œuvre personnelle. contact.aimaa@gmail.com +33 6 23 20 08 86 https://ruesdesarts.com/ D’après ton portrait (une photo de toi sera à envoyer avant le stage), tu réaliseras la transformation pas à pas de ton visage vers l’être monstrueux que tu imagineras. Tu découvriras les pastels et le fusain et Rebecca te donnera des conseils pour réaliser ton œuvre personnelle. ©Asso Aimaa dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville 47.1296#1.01179