Saint Hilaire Saint Mesmin, le lundi 27 décembre à 09:00

L’association Les Peintres en Herbe de Saint Hilaire Saint Mesmin propose un stage de pastel pour les enfants de 9 à 13 ans. Stage de 3 jours du 20 au 22 décembre.Ils pourront se familiariser avec l’univers du peintre Bernard Cadène et s’initier au pastel. Un autre stage de 2 jours celui-là est proposé la semaine suivante les 27 et 28 décembre pour découvrir la technique du Street Art au pastel. Possibilité de s’inscrire pour les 2 stages. Il reste des places! Initiation au pastel et jeux de société sur le temps de midi Saint Hilaire Saint Mesmin route d’Orléans Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T16:30:00

