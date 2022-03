Stage pastel adultes – Le visage Beaulieu-lès-Loches, 11 avril 2022, Beaulieu-lès-Loches.

2022-04-11 10:00:00 – 2022-04-12 17:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

170 EUR 170 Avec Rébecca Moineau. Quelque soit votre niveau, vous pouvez vous inscrire et même si vous ne savez pas dessiner. Rébecca vous accompagne dans la composition d’un visage. Proportions, éléments, volumes, mise en ombre et lumière. Laissez-vous porter et passez un agréable moment de découverte ou de perfectionnement.

contact.ruesdesarts@gmail.com +33 6 23 20 08 86 http://www.ruesdesarts.com/

Rues des arts

dernière mise à jour : 2022-03-08 par