Stage Pastel – 3 jours d’initiation ou de perfectionnement

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-25 17:00:00

Public débutant et initié à partir de 15 ans. Avec Rebecca. Sur 3 jours de 10h à 17h.

Atelier 3 jours de pastel nPublic débutant et initié à partir de 15 ans Rébecca propose – pour les débutants (et même si vous ne savez pas dessiner) – une initiation aux techniques du pastel avec plusieurs exercices le 1er jour (ombres et lumières, superpositions de couleur…) et la réalisation du projet choisi le 2ème et 3ème jour. Le Portrait pour les initiés – Vous avez suivi un précédent stage avec Rébecca ou vous pratiquer déjà cette discipline. Elle vous propose d’améliorer vos connaissances et ne manquera pas de vous dévoiler ses secrets pour réussir à peindre au pastel avec toutes les subtilités qui donneront vie au portrait que vous pourrez réaliser sur 3 jours d’atelier.

Rues des arts

