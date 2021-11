Stage – Pas d’été, pas divers Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long, 27 novembre 2021, Ressons-le-Long.

Stage – Pas d’été, pas divers

Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long, le samedi 27 novembre à 14:30

**Sylvain LHOTTE** a suivi très jeune les pas de danse de ses parents, fondateurs de Chants et Danses de France Picardie. Au cours des années, il s’est initié à divers répertoires de danses traditionnelles, populaires et anciennes, françaises et étrangères. Il a animé des cours de danse réguliers à Soissons et Essômes-sur-Marne ainsi que des stages de danse en France et à l’étranger. Il est également musicien (clarinette, flûtes à bec), et anime des bals folks avec Le Duo Lhotte-Dankers, Air de Famille et La Rochonnière. **Contenu du stage** : Les « Pas d’été » abordés lors de ce stage, sont ceux dits « de la Sarthe » : des danses techniques solos issues de l’enseignement militaire de la danse et retrouvées dans les campagnes sarthoises à la fin des années 1970. **Musiciennes accompagnatrices** : Floor DANKERS (accordéon diatonique) et Fanny LHOTTE (accordéon diatonique) **Niveau** : non-débutant en danse **Pratique** : Pass sanitaire obligatoire !

25 € + 5 € adhésion obligatoire

avec Sylvain LHOTTE

Salle Saint-Georges | Ressons-le-Long 6 Rue de l’Église, 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T19:00:00