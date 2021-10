La Ferté-Imbault Magdala,La Briquerie La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher Stage “Parole et aquarelle” Magdala,La Briquerie La Ferté-Imbault Catégories d’évènement: La Ferté-Imbault

Stage "Parole et aquarelle"

du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022

du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à Magdala, La Briquerie

### “Parole et aquarelle” * Temps de partage autour de textes bibliques et exercices techniques d’aquarelle exprimant la Parole méditée. * Animation par **Soeur Ezechielle** des Fraternités Monastiques de Jérusalem et **Guy Billoir** aquarelliste de Nantes. * Ouvert aux aquarellistes débutants et avancés

150€ (pension complète et animation) Matériel fourni pour débutant + 20€

Laisser la Parole de Dieu nous toucher et l’exprimer par l’aquarelle. Magdala,La Briquerie 425 La Briquerie, 41300 La Ferté-Imbault, France La Ferté-Imbault Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:00:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T12:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T17:00:00

Lieu: Magdala, La Briquerie
Adresse: 425 La Briquerie, 41300 La Ferté-Imbault, France
Ville: La Ferté-Imbault