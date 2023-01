Stage Parents/enfants – Cuisine du Maroc Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage Parents/enfants – Cuisine du Maroc Centre Paris Anim’ René Goscinny, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 14h00 à 15h30

. payant Tarifs en fonction du QF Partagez un délicieux moment avec votre enfant (à partir de 3 ans) Un atelier ou chaque parent, accompagné de son enfant (à partir de 3 ans), vient apprendre de nouvelles recettes sur un thème donné. Dans notre cuisine digne d’un chef, et avec l’aide de notre intervenante, apprenez à réaliser en petit groupe des briques, tajines, pâtisseries et autres délices de la cuisine marocaine. Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-adultes/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.centregoscinny.org/tarifs/

