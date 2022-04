STAGE PARENT /ENFANT SUR UNE APRÈS-MIDI AVEC LA CÉRAMISTE MAGALI BRUCHET

STAGE PARENT /ENFANT SUR UNE APRÈS-MIDI AVEC LA CÉRAMISTE MAGALI BRUCHET, 4 mai 2022, . STAGE PARENT /ENFANT SUR UNE APRÈS-MIDI AVEC LA CÉRAMISTE MAGALI BRUCHET

2022-05-04 – 2022-05-04 10 10 EUR Après midi découverte parent /enfant.

Une petite parenthèse avec son enfant ou ses enfants durant un mercredi après- midi de 14h à 16h30.

Création d’un objet en terre puis décoration de celui -ci. Dates à définir avec vous. Réservation par mail ou téléphone, maximum quatre personnes. stage parent /enfant sur une après-midi avec la céramiste Magali Bruchet Après midi découverte parent /enfant.

Une petite parenthèse avec son enfant ou ses enfants durant un mercredi après- midi de 14h à 16h30.

Création d’un objet en terre puis décoration de celui -ci. Dates à définir avec vous. Réservation par mail ou téléphone, maximum quatre personnes. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville