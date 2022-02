Stage parent – enfant sur toute la semaine – LES MINITOS Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Stage parent – enfant sur toute la semaine – LES MINITOS Maison Folie Hospice d’Havré, 14 février 2022, Tourcoing. Stage parent – enfant sur toute la semaine – LES MINITOS

du lundi 14 février au vendredi 18 février à Maison Folie Hospice d’Havré

A partir de 6 ans De 14h00 à 16h00 2.65 € par personne pour la semaine En préparation du printemps et de la prochaine saison de Lille 3000, venez découvrir l’univers artistique de Jean-François Fourtou et fabriquer votre Minitos ! Les « Minitos » sont des petites créatures à la tête de légume vivant sous terre et poussant dans le potager. Ils sont issus de l’imagination fertile de l’artiste Jean-François Fourtou qui sera présenté au Musée de l’Hospice Comtesse et dans la ville de Lille durant Utopia. A l’issue de ce stage, les techniques de fabrication de ce petit peuple n’auront plus aucun secret pour vous !

2.65€ / personne

VOYAGE AU PAYS DES MINITOS – Dans le cadre de Lille 3000 – Utopia Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T16:00:00

