Stage « pains d’ici et d’ailleurs » Proisy Aisne

Qu’y a-t-il de meilleur qu’un bon pain ? E t qui a t’il de meilleur que de déguster son pain ?Au jardin, lors des ateliers vous apprendrez dans un cadre agréable à faire votre propre pain au levain naturel mais aussi des pains venus d’ailleurs.

Le matin accueil avec goûter puis en cuisine pour la fabrication des pains et du repas.

l’après midi cuisson des pains, apprendre à faire son levain et à l’entretenir.

Levain, pains, cahier de recettes et repas compris

Inscriptionsonigatoire. 8080 80 .

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 17:30:00

Ancienne gare

Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France

