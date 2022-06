Stage « Pains d’ici et d’ailleurs » Proisy, 10 juillet 2022, Proisy.

Stage « Pains d’ici et d’ailleurs »

Ancienne gare Proisy Aisne

2022-07-10 09:30:00 – 2022-07-10

Proisy

Aisne

Proisy

80 80 80 Venez apprendre à faire votre pain au levain de manière traditionnelle, ainsi que le pain cocotte, les scones, le pain vapeur et d’autres pains venus d’ailleurs.

Le matin : accueil et collation puis fabrication des pains. Pendant la levée du pain nous cuisinons des recettes originales pour le midi.

L’après midi : cuisson du pain, apprendre à faire son levain et les pains d’ailleurs. Se munir : d’un tablier de cuisine, d’un pot (style confiture) pour repartir avec son levain, des sacs en papier pour votre pain.

Levain, pains, cahier de recettes et repas compris

+33 3 23 60 24 34

OT du Pays de Thiérache

Proisy

dernière mise à jour : 2022-06-17 par