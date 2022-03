Stage Origami Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Origami Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 2 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

Stage Origami pour les enfants, vacances de printemps 2022, dans le 10e arrondissement de Paris. Créations de motifs personnalisés pour réaliser des objets décoratifs en Origami. Animé par Nahoko Waki. Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 0142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 Enfants;Loisirs

Date complète :

2022-05-02T14:00:00+01:00_2022-05-02T16:00:00+01:00;2022-05-03T14:00:00+01:00_2022-05-03T16:00:00+01:00;2022-05-04T14:00:00+01:00_2022-05-04T16:00:00+01:00;2022-05-05T14:00:00+01:00_2022-05-05T16:00:00+01:00;2022-05-06T14:00:00+01:00_2022-05-06T16:00:00+01:00

