Stage orientation Bourrou Bourrou Catégories d’évènement: Bourrou

Dordogne

Stage orientation Bourrou, 26 mars 2022, Bourrou. Stage orientation Bourrou

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 17:00:00

Bourrou Dordogne Bourrou Samedi 26 mars Stage orientation Ce stage vous donnera les compétences nécessaires pour vous orienter et préparer vos propres sorties avec une carte IGN. Vous pourrez désormais vous aventurer hors des sentiers balisés, et pourquoi pas hors des sentiers tout court ! Nous verrons les points suivants :

• comprendre la carte, en exploiter les ressources ;

• se situer, se déplacer à l’aide de la carte ;

• utiliser la boussole : pourquoi ? comment ? ;

Bourrou

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

